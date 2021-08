All’inizio di quest’anno Vivo ha presentato all’ufficio mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) un brevetto per un nuovo modulo fotocamera. Questo documento è stato rilasciato il 29 luglio 2021 e descrive il prototipo di uno smartphone con una fotocamera pop-up che sembra offrire un potente zoom.

La società spera di portare lo zoom ottico degli smartphone a un livello superiore attraverso il suo sistema di fotocamere brevettato.

Per comprendere meglio la tecnologia brevettata della fotocamera super zoom di Vivo, il graphic designer Technizo Concept ha creato una serie di render basati sui brevetti dal produttore.

Vivo brevetta un nuova fotocamera con zoom pop-up

Questo smartphone è dotato di un sistema di fotocamera pop-up, che tuttavia non è orientato frontalmente come una fotocamera selfie. In altre parole la fotocamera posteriore è incorporata nel sistema pop-up, mentre la fotocamera anteriore è posizionata sotto lo schermo.

Previous Next Fullscreen

Il sistema di telecamere pop-up si compone di quattro moduli estraibili attraverso una struttura trapezoidale, con una lente in più che scorre ogni volta. L’obiettivo di seguito sarà sempre disponibile e gli utenti potranno espanderlo a seconda delle loro necessità. Gli obiettivi possono sovrapporsi parzialmente l’uno all’altro per ottenere una gamma di zoom più ampia.

La documentazione di brevetto non specifica i dati per lo zoom ottico, tuttavia dovrebbe essere molto più potente rispetto agli attuali smartphone che impiegano fotocamere con zoom di tipo periscopio.

Non è ancora chiaro come l’azienda integrerà il flash, ma il concept design di Technizo mostra un elegante anello flash posizionato attorno all’obiettivo inferiore della fotocamera per mantenere la simmetria del design.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera