Ci sono voluti quasi due anni per completare lo sviluppo di Blackview BL5000, primo rugged phone al mondo pensato anche per il gaming. La compagnia cinese non annunciava novità da qualche settimana e prova dunque a rifarsi con questa novità davvero inattesa, che unisce due mondi completamente differenti tra di loro.

Blackview BL5000, rugged da gaming

Se fino a qualche tempo fa uno smartphone da lavoro era tutt’altro che performante, negli ultimi anni abbiamo iniziato a vedere modelli più performanti, in linea con i dispositivi classici di fascia media e, in alcuni casi, anche alta. Un rugged phone in gradi di difendersi anche nel mobile gaming è però qualcosa che mancava nel panorama della telefonia mobile e Blackview BL5000 prova a colmare questo vuoto in maniera convincente.

Non parliamo dei classici giochi 2D che possono essere eseguiti anche sugli smartphone più economici, quanto piuttosto di giochi 3D decisamente più impegnativi, come ad esempio Genshin Impact. Il nuovo smartphone utilizza infatti un chipset MediaTek Dimensity 700, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4x e da 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2,2, per garantire prestazioni di tutto rispetto in ogni ambito, e dotato di supporto alle reti 5G, per una connettività al top.

Per garantire un’esperienza immersiva Blackview BL5000 può contare su uno schermo FullHD+ (1080 x 2300 pixel) da 6,36 pollici con refresh a 60 Hz e tecnologia MiraVision per migliorare la qualità visiva, mentre uno speaker 1217 ultra lineare con amplificatore intelligente si occuperà di garantire una elevata qualità sonora anche al massimo volume.

Blackview non ha trascurato nemmeno i dettagli, dotando lo smartphone di una incisione laser nella parte posteriore per migliorare il grip e assicurare una presa sempre perfetta durante l’uso. Le temperature restano sotto controllo grazie a una tecnologia di raffreddamento a liquido con tubi 3D in rame, che consente di mantenere prestazioni elevate anche per lunghe sessioni di gioco.

Con Blackview BL5000 debutterà anche Doke OS 2.1, nel quale troveremo la Game Mode per bloccare chiamate e notifiche durante le sessioni di gioco, per evitare tocchi involontari. La nuova interfaccia è stata sviluppata con un occhio di riguardo per il gioco, con sfondi speciali e temi da applicare a piacere.

Nessun problema anche per quanto riguarda l’autonomia: la batteria da 4.980 mAh offre un paio di giorni di utilizzo normale, ma non vi lascerà a piedi nemmeno nelle giornate più impegnative. E la ricarica rapida a 30 watt vi consentirà di fare il pieno di energia in 78 minuti, continuando a giocare grazie al cavo di ricarica a L, che non intralcerà durante la ricarica.

La parte rugged dello smartphone non delude, con le certificazioni IP68 & IP69K, oltre alla MIL0-STD-810G, per resistere a cadute in acqua, polvere e sporco, con la IceMode che vi permette di utilizzarlo anche a temperature polari, fino a 30 gradi sotto zero. Blackview non ha trascurato nemmeno il comparto fotografico, che si difende decisamente bene.

Il sensore principale è un Sony IMX362 da 12 megapixel con apertura f/175 e dual Pixel autofocus, affiancato da un sensore da 16 megapixel con lente ultra grandangolare da 125 gradi per foto panoramiche di grande qualità. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 16 megapixel che migliora drasticamente la qualità degli scatti in scarse condizioni di illuminazione.

A completare la dotazione troviamo un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco, oltre alla tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità.

Blackview BL5000 è in vendita da oggi su Banggood e fino all’8 agosto può essere acquistato al prezzo di lancio di 299,99 dollari (circa 252 euro) invece di 499,99 dollari (circa 420 euro). E in regalo troverete anche le Blackview AirBuds 3, un paio di cuffie true wireless dalla qualità inaspettata.

Informazione Pubblicitaria