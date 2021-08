Da un po’ di tempo si susseguono delle voci secondo cui PayPal avrebbe ambiziosi progetti per i prossimi mesi e questi includono una nuova super applicazione.

E, in occasione della pubblicazione dei risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2021, il CEO Dan Schulman ha annunciato agli investitori che è stato completato il codice della versione iniziale della nuova app di portafoglio digitale consumer di PayPal e la società si sta preparando a fare crescere la nuova piattaforma.

Nei prossimi mesi PayPal prevede di essere completamente potenziata negli Stati Uniti, con nuovi servizi di pagamento, servizi finanziari, strumenti commerciali e di acquisto in arrivo ogni trimestre.

Cosa sappiamo della nuova super app di PayPal

Tornando al discorso della super app, PayPal da alcuni mesi non nasconde di guardare con interesse a soluzioni come WeChat, Alipay e Paytm, ossia piattaforme che offrono tutta una serie di servizi ai consumatori sotto lo stesso tetto, oltre ai semplici pagamenti mobile.

In pratica, PayPal potrebbe divenire un servizio a 360°, offrendo funzionalità come il deposito degli assegni, il pagamento delle bollette, il supporto crittografico, la gestione degli abbonamenti, la possibilità di acquistare a rate con finanziamenti e altre opzioni a supporto del commercio elettronico (come la ricerca delle offerte e il monitoraggio dei prezzi).

Schulman ha rivelato che la super app potrà contare anche su alcune altre funzionalità di cui fino a questo momento non si era parlato, ossia un sistema di messaggistica al di fuori dei pagamenti peer-to-peer, il che significa che gli utenti potrebbero avere la possibilità di chattare con familiari e amici direttamente all’interno della nuova applicazione di PayPal.

Si tratta di un’aggiunta che ha un senso se si considera che attualmente gli utenti devono ricorrere ad altre app per inviare una richiesta personale di pagamento o semplicemente per ringraziare per un pagamento ricevuto.

Schulman ha anche aggiunto che gli sviluppatori continueranno a lavorare alla nuova app, precisando che la prima versione non sarà che l’inizio di un percorso che, con cadenza trimestrale, andrà ad arricchirsi di funzionalità e servizi aggiuntivi.

Ovviamente per integrare le novità (a dire del CEO ci sono almeno 25 nuove feature) il team di PayPal ha dovuto letteralmente rivoluzionare l’interfaccia dell’attuale applicazione.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di PayPal per scoprire quando questa nuova applicazione sarà finalmente disponibile per tutti.

