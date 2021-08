Buone notizie per Fastweb arrivano dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha deciso di concedere un’altra autorizzazione al popolare operatore telefonico ad applicare un sovrapprezzo per i servizi di comunicazione in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Rispetto al passato, tuttavia, la nuova autorizzazione ha una durata inferiore (ossia fino al 20 dicembre 2021 mentre lo scorso anno è stata concessa per 12 mesi) e con soglie di sovrapprezzo più basse rispetto al massimo applicabile.

Nuova autorizzazione ai sovrapprezzi roaming per Fastweb

Questa nuova autorizzazione, contenuta nella delibera 232/21/CONS, è stata richiesta da Fastweb in quanto quella precedente è scaduta il 20 luglio 2021.

Ricordiamo che il Regolamento UE Roaming like at Home prevede che gli utenti possano continuare a usare la propria offerta nazionale nei Paesi dell’Unione Europea alle medesime condizioni economiche ma, al fine di assicurare la sostenibilità per gli operatori telefonici più piccoli, permette di applicare delle eccezioni (come, ad esempio, un piccolo sovrapprezzo da pagare).

E così dal 21 luglio 2021 le soglie massime di sovrapprezzo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di autorizzare per Fastweb sono le seguenti:

0,0262 euro al minuto (IVA esclusa) per le chiamate in uscita

0,0044 euro (IVA esclusa) per ogni SMS in uscita

0,0018 euro (IVA esclusa) per ogni Megabyte di traffico dati consumato

Ovviamente l’operatore telefonico dovrà informare adeguatamente i propri clienti dei sovrapprezzi che è stato autorizzato ad applicare in caso di roaming nei Paesi dell’Unione Europea e ciò attraverso appositi SMS personalizzati.

Inoltre Fastweb dovrà pubblicare la medesima informativa anche sul suo sito Web e attraverso gli altri normali canali di comunicazione dell’operatore, con l’obbligo peraltro di aggiornare i clienti senza ritardo nel caso in cui dovessero intervenire eventuali ulteriori variazioni delle tariffe applicate.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.