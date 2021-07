Ci dividono ormai meno di due settimane dall’evento di lancio dei Samsung Galaxy Watch 4 (e della nuova serie di smartphone pieghevoli composta da Samsung Galaxy Z Flod3 5G e da Samsung Galaxy Z Flip3) ma già da giorni conosciamo praticamente tutto sui nuovi smartwatch, prezzi europei compresi. E quest’oggi, un paio di foto rubate ci svelano la variante Classic in un due colorazioni.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic “dal vivo”

Quelle che vedete qui sotto sono le foto in questione che ritraggono Samsung Galaxy Watch 4 Classic, il vero e proprio successore di Samsung Galaxy Watch 3, la variante dotata di una cassa in acciaio inossidabile disponibile con quadranti da 42 o 46 mm, secondo le indiscrezioni emerse, s’intende.

Come si evince dalle immagini, la cornice qui raffigurata si presenta in nero e in argento, in tinta con i due pulsanti fisici posti sul lato destro degli orologi, accesi e fotografati nella sezione della configurazione iniziale. Purtroppo non si evince alcunché per quel che riguarda l’interfaccia grafica di Wear OS 3.

A parte questo, non emerge altro per il momento. Vi diamo comunque appuntamento alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Watch 4 e di tutti gli altri prodotti citati sopra, in programma per il prossimo 11 agosto, evento di cui come al solito vi daremo una copertura completa.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch