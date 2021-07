Overboard è un’avventura ambientata nel luglio del 1935 in cui impersonerete l’attrice Veronica Villensey impegnata a non far scoprire di aver ucciso il ricco marito gettandolo in mare dalla nave SS Hook sulla quale stavano viaggiando.

Le indagini sul transatlantico dureranno fino all’arrivo e nelle otto ore che mancano allo sbarco a New York dovrete cercare in ogni modo di scamparla dimostrando la vostra innocenza mentendo, imbrogliando, ricattando, seducendo, ecc.

Overboard vi mette nei panni di una letale femme fatale

Overboard è una visual novel di nuova generazione in cui è possibile andare ovunque e dire ciò che si desidera, tuttavia gli altri curiosi e pettegoli personaggi si muovono e agiscono in modo indipendente e ricordano tutto ciò che vedono e sentono, nonché le azioni dell’assassina.

Nell’avventura la dark lady incontrerà anche personaggi amichevoli e pronti a collaborare, ma dovrà decidere di chi fidarsi e chi tradire.

La narrazione si svilupperà in base a ogni scelta del giocatore che influenzerà il corso degli eventi fino al raggiungimento di vari finali.

Overboard è disponibile per Android in inglese al prezzo di € 6,99 senza acquisti in-app ed è classificato PEGI 18. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura nel Play Store di Google.