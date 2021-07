Il team di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei principali prodotti offerti ai clienti e tra questi rientra senza dubbio anche Gmail, che nelle scorse ore ha ricevuto un aggiornamento con cui è stata introdotta qualche piccola novità.

Le modifiche a cui facciamo riferimento pare siano frutto di un update lato server anche se, come apprendiamo da 9to5Google, probabilmente per la loro implementazione richiedono la versione 2021.07.11 (ossia l’ultima disponibile) di Gmail.

Introdotte alcune piccole modifiche in Gmail per Android

Le modifiche introdotte con questo piccolo aggiornamento sono di tipo grafico e hanno come obiettivo quello di rendere ancora più efficace il sistema di categorizzazione del client email del colosso di Mountain View e la conseguente organizzazione dei vari messaggi ricevuti.

In particolare, in seguito all’aggiornamento i colori delle etichette sono stati tutti modificati per essere notevolmente più scuri e vivaci e ciò vale sia con la modalità scura che con quella chiara.

L’etichetta “Aggiornamenti” è quella con la modifica più marcata, passando da un arancione scolorito a uno con una tonalità decisamente satura, avvicinandosi così visivamente alla colorazione che si vede nell’app desktop di Gmail (sebbene la tonalità non sia ancora identica).

Anche le etichette “Promozioni” e “Social” sono state portate verso tonalità un po’ più scure rispetto ai colori verde e blu usati prima in Gmail per Android.

A seguire due immagini che ci mostrano l’interfaccia di Gmail prima (a sinistra) e dopo (al centro e a destra) l’aggiornamento di cui vi stiamo parlando:

Pare che tali modifiche siano state apportate soltanto nell’app Android (probabilmente nel giro di alcuni giorni saranno messe a disposizione di tutti gli utenti) e non su quella dedicata ai dispositivi basati su iOS.

Potete scaricare la versione 2021.07.11 di Gmail per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: