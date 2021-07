In occasione di Google I/O 2021, svoltosi nel mese di maggio, il colosso di Mountain View ha annunciato la più grande rivoluzione per la piattaforma Wear OS, la cui nuova versione ha visto una collaborazione con Samsung per apportare vari miglioramenti, a partire da quelli relativi all’autonomia.

Google ha deciso di lasciarsi alle spalle quasi l’intero attuale catalogo di orologi basati su Wear OS e questo importante aggiornamento sarà rilasciato soltanto per alcuni modelli.

Altri smartwatch stanno per essere lanciati in queste settimane, inclusi alcuni di Mobvoi e pare che tali dispositivi al momento dell’esordio sul mercato dovranno fare a meno di Wear OS 3, che sarà implementato soltanto in seguito.

Mobvoi svela la roadmap di Wear OS 3

Così come apprendiamo da 9to5Google, nelle scorse ore Mobvoi ha confermato che TicWatch Pro 3 e TicWatch E3 saranno aggiornati a Wear OS 3 e ha aggiunto che sono in arrivo altri smartwatch, precisando che si tratta di device “idonei” ad essere aggiornati al nuovo sistema operativo.

Ciò suggerisce che Mobvoi ha in programma di lanciare alcuni altri smartwatch tra la fine del 2021 e l’inizio del prossimo anno, device che probabilmente saranno aggiornati alla nuova versione dell’OS intorno alla metà del 2022.

Ricapitolando, secondo il comunicato di Mobvoi il nuovo OS sbarcherà sui seguenti device:

TicWatch Pro 3 GPS

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE

TicWatch E3

Futuri modelli TicWatch

Bisogna mette in eveidenza che questa è grosso modo la medesima situazione in cui si trova Fossil, che ha già confermato che lancerà nuovi prodotti Wear OS entro la fine dell’anno che verranno fatti esordire sul mercato con l’attuale versione di Wear OS, in attesa di ricevere un upgrade nel 2022.

Al momento non vi sono dettagli su quando Mobvoi prevede di annunciare questi nuovi modelli TicWatch ma non ci stupiremmo se, alla fine, il produttore dovesse decidere di lanciarli direttamente con il nuovo OS a bordo.

