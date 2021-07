Iliad ha chiuso il primo trimestre 2021 con 600.000 nuovi utenti, realizzando un fatturato di 383 milioni di euro e registrando una crescita del 22,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’operatore ha raggiunto il break-even a tre anni dal suo lancio in Italia.

Iliad raggiunge quota 7,8 milioni di utenti mobili in Italia, corrispondenti a una quota di mercato del 10%, e per la prima volta dal suo debutto presenta un EBITDAaL semestrale positivo per 6 milioni di euro. Questo ha portato l’operatore a raggiungere l’obiettivo di break-even (i profitti hanno coperto i costi precedentemente sostenuti) a tre anni dal debutto.

Gli investimenti nel semestre sono di 200 milioni di euro e lo sviluppo della rete radio mobile prosegue con il raggiungimento di quota 7800 siti attivi, un valore in linea con quello di 8500 previsto entro la fine del 2021. Il Gruppo Iliad ha inoltre annunciato un progetto da parte del fondatore Xavier Niel di riacquisto degli azionisti minoritari con l’intenzione di uscire dalla borsa con un’offerta pubblica semplificata, in modo da accelerare la crescita e supportare con più indipendenza la strategia di sviluppo nel lungo periodo.

