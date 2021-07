Ieri Huawei ha presentato ufficialmente l’attesa serie di smartphone Huawei P50 ma il produttore non si è scordato dei propri “vecchi” device e ha rassicurato gli utenti che non saranno abbandonati al proprio destino e potranno invece contare su un programma che dovrebbe consentirgli di usarli ancora per tanto tempo.

Il colosso cinese, infatti, ha lanciato un programma di aggiornamento della memoria per oltre 30 telefoni, in virtù del quale i relativi proprietari potranno recarsi presso uno dei centri assistenza ufficiali dell’azienda e beneficiare di un aumento della memoria.

Sono tre gli incrementi pensati da Huawei (ossia 128 GB, 256 GB e 512 GB) e, a dire del produttore, l’aumento di memoria e l’aggiornamento a HarmonyOS dovrebbero garantire a questi telefoni una sorta di seconda vita.

Il servizio, che avrà un prezzo di partenza pari, al cambio, a circa 50 euro, sarà disponibile già da luglio per i seguenti device:

serie Huawei Mate 9

serie Huawei Mate 10

Huawei Mate RS

serie Huawei Mate 20

serie Huawei Mate 30

serie Huawei P10

serie Huawei P20

serie Huawei P30

Tra agosto e dicembre sarà disponibile anche per i seguenti device:

Huawei Nova 2s

Huawei Nova 3 e Nova 3i

Huawei Nova 4

serie Huawei Nova 5

serie Huawei Nova 6

serie Huawei Nova 7

serie Huawei Enjoy 10

HarmonyOS continua ad espandersi

E a proposito di HarmonyOS, nelle scorse ore il colosso cinese ha reso noto che la versione 2 del sistema operativo è già stata installata su oltre 40 milioni di dispositivi.

Ricordiamo che, a distanza di una settimana dal lancio, Harmony OS 2 ha raggiunto quota 10 milioni di installazioni, per poi arrivare a 25 milioni ad un mese dal rilascio. Il nuovo traguardo annunciato in queste ore non fa altro che confermare che il sistema operativo sviluppato dal colosso cinese sta pian piano diffondendosi (la media è di 8 upgrade ogni secondo), mirando a divenire una reale alternativa ad Android e iOS.

E, ovviamente, HarmonyOS 2 è pre-installato anche sulla serie Huawei P50.