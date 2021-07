Samsung Electronics ha pubblicato i dati finanziari relativi ai guadagni del secondo trimestre 2021 e nonostante la sua divisione mobile abbia subito un duro colpo a causa della carenza di componenti, l’azienda ha registrato un aumento del 20% delle entrate e un utile operativo superiore del 54% su base annua.

Samsung afferma che la sua attività mobile ha sofferto della carenza di componenti su tutti i fronti e che la produzione è stata più volte interrotta dalla pandemia.

In combinazione con una debole stagionalità che ha portato a una minore domanda, i ricavi sono diminuiti rispetto al trimestre precedente, sebbene fossero ancora in aumento rispetto all’anno passato.

Il business dei semiconduttori continua a essere il principale motore finanziario di Samsung, contribuendo per oltre un terzo delle entrate dell’azienda e più della metà dei suoi profitti per il trimestre.

Samsung consoliderà il primato nel segmento premium con gli smartphone pieghevoli

Samsung afferma che la domanda di memorie e gli aumenti dei prezzi sono stati superiori alle previsioni precedenti, sebbene le vendite di memoria per dispositivi mobili siano state influenzate dagli stessi problemi osservati dalla divisione smartphone.

In attesa di cosa riserverà il resto dell’anno, Samsung afferma che intende consolidare la sua leadership nel segmento premium degli smartphone integrando la categoria degli smartphone pieghevoli, mentre la divisione display ha confermato che sta lavorando sulla tecnologia per integrare la fotocamera sotto lo schermo.

Samsung ha in programma l’evento Galaxy Unpacked per l’11 agosto in cui dovrebbe annunciare nuovi smartphone nelle serie Galaxy Z Fold e Z Flip.

