Ci sono voluti diversi anni prima che il team di Google consentisse alle unità principali di Android Auto di eseguire app di navigazione di terze parti invece di Google Maps e, ovviamente, è stato Waze il primo servizio a beneficiare di tale inversione di tendenza, seguito poi da altri, come ad esempio TomTom NaviGO.

Ma tutti i servizi che si sono andati via via aggiungendo nel corso dei mesi sono dedicati ai conducenti “classici”, ossia quelli che desiderano un supporto nelle normali strade.

Nelle scorse ore Android Auto si è arricchito di una nuova interessante soluzione dedicata invece ai conducenti un po’ più “estremi”, cioè quelli che desiderano sfruttare un’applicazione nelle loro avventure fuoristrada a bordo di un 4×4: stiamo parlando di Gaia GPS.

Su Android Auto è sbarcata l’app Gaia GPS: Hiking, Offroad Maps

Gaia è un popolare servizio di mappatura fuoristrada (offre anche percorsi per escursionisti, ciclisti, scalatori, motociclisti e appassionati di sport sulla neve) che con la versione 2021.6 beta ha aggiunto il supporto ad Android Auto, in modo tale che gli utenti possano navigare in sicurezza sui percorsi salvati sulla grande unità principale del proprio veicolo invece di controllare ripetutamente il telefono.

Stando a quanto viene spiegato dagli sviluppatori, per provare l’app è necessario aderire al programma beta ufficiale (qui trovate la pagina dedicata sul Google Play Store), attendere che l’applicazione si aggiorni sul telefono, quindi accedere e assicurarsi di aver creato tragitti percorribili (cioè in modalità guida) sull’app o sul sito.

Una volta effettuata la connessione all’unità principale di Android Auto, Gaia sarà disponibile nel programma di avvio e mostrerà la posizione attuale dell’utente e i sei percorsi più vicini, offrendo anche la possibilità di cercare altri percorsi o selezionarli dall’app sul telefono, il tutto con il supporto alle modalità chiara e scura, l’integrazione con Google Assistant e varie possibilità di personalizzazione.

Gaia GPS per Android può essere scaricata dal Google Play Store: