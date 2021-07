Android Auto è senza dubbio un sistema molto comodo per gestire le chiamate, i contenuti multimediali e le mappe in movimento ma, data la grande varietà di smartphone e hardware per veicoli, spesso gli utenti si trovano a dover affrontare bug e problemi vari.

Un esempio è rappresentato dai problemi che da un paio di anni i possessori di alcuni veicoli Ford riscontrano nella gestione delle chiamate su Android Auto e per i quali a dire di Google il produttore è al lavoro per implementare una soluzione.

Le segnalazioni dei problemi a cui facciamo riferimento risalgono al 2019 e parlano di chiamate in entrata prive di audio (in entrambe le direzioni) su alcuni veicoli Ford, il che rende la funzionalità completamente inutilizzabile mentre quelle in uscita non presentano bug di sorta.

La prima segnalazione riguardava un Google Pixel 2 e una Ford F-150 del 2019 ma lo stesso problema è stato riscontrato da altri utenti con altre auto Ford, come Explorer, Fiesta, Escape, ecc.

Android Auto e Ford a breve funzioneranno meglio

Il comune denominatore di questo problema sembra essere la piattaforma software Ford Sync, con cui Android Auto interagisce per ricevere chiamate e altro audio attraverso gli altoparlanti dell’auto. In particolare, sarebbero le versione 3.1 e 3.2 di Ford Sync.

Un membro del team Android Auto di Google ha confermato in un recente commento sul forum di supporto del colosso di Mountain View (lo trovate qui) che Ford ha sviluppato una soluzione per il problema ma non ha reso noto quando la correzione sarà rilasciata né se verrà messa a disposizione anche degli utenti con veicoli su cui è presente una versione più recente del software Ford Sync.

Il colosso di Mountain View suggerisce agli utenti di contattare il servizio clienti di Ford per avere ulteriori informazioni su come ottenere l’aggiornamento necessario.

In sostanza, serve avere ancora un po’ di pazienza.