È in fase di roll out un nuovo aggiornamento per Samsung Internet, il browser presente sugli smartphone della compagnia sud coreana, arrivato ormai alla versione 14.2.3.14. L’update, che può essere scaricato dal Play Store o dal Galaxy Store, non porta nuove funzioni ma corregge una serie di bug decisamente fastidiosi che andiamo a scoprire.

Novità di Samsung Internet 14.2.3.14

È passato poco più di un mese dall’aggiornamento che ha portato la barra persistente dei preferiti, pensata per rendere più coinvolgente l’esperienza di navigazione ma afflitta da alcuni bug. Samsung interviene per correggere alcuni malfunzionamenti che rendevano a volte frustrante l’esperienza d’uso e ora le cose dovrebbero essere state risolte in maniera definitiva. Corretti inoltre gli errori di password mismatch utilizzando Samsung Internet in modalità Anonima.

Insieme alla correzione di questi due bug, che andavano a inficiare l’esperienza d’uso, la versione 14.2.3.14 introduce nuove patch di sicurezza e porta dei miglioramenti alla stabilità del browser. L’aggiornamento può essere scaricato dal Play Store utilizzando il badge a fine articolo o direttamente dal Galaxy Store degli smartphone Samsung. In alternativa potete scaricare il file APK da questo indirizzo e procedere all’aggiornamento manuale.

Ricordiamo che Samsung Internet 15 è già in fase di test grazie alla beta e promette di migliorare notevolmente l’esperienza di navigazione, introducendo anche una tecnologia evoluta contro il tracciamento da parte dei siti Internet.