Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica multi-piattaforma con l’introduzione di nuove funzionalità e nelle scorse ore ha annunciato la disponibilità di una novità già emersa nelle ultime settimane in una delle tante versioni beta che rilascia con cadenza quasi giornaliera.

Ci riferiamo in particolare ad un importante miglioramento per la gestione delle chat archiviate, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di organizzare le proprie conversazioni e dare priorità a quelle ritenute più importanti.

In pratica, una volta che un utente decide di archiviare una conversazione, anche la ricezione di nuovi messaggi non avrà effetto sul suo stato, nel senso che tale chat continuerà a rimanere archiviata e silenziata e l’unico metodo per riportarla in cima alla lista sarà quella di rimuoverla dalle conversazioni archiviate.

Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p

— WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021