Spotify è da sempre una sorta di cantiere anche in versione stabile e l’ultima riprogettazione rinnova il mini player per allinearsi all’attuale tendenza che vuole più colore e angoli maggiormente arrotondati.

Il nuovo mini player ora galleggia sopra i restanti contenuti a schermo, tuttavia con lo smussamento degli angoli la copertina dell’album diventa un po’ più piccola rispetto a prima, inoltre la barra di avanzamento della traccia migra verso il basso.

I nomi dei brani e degli artisti appaiono come in precedenza, così come i pulsanti classici, ma sotto il mini player la navigazione per schede ora sfoggia uno sfondo sfumato a gradiente.

Spotify rinnova il mini player con un design più moderno

Un altro aspetto accurato di questa riprogettazione è rappresentato dal fatto che ora il mini player mobile cambia colore per adattarsi alla copertina dell’album in riproduzione.

Ance se non si tratta di un aggiornamento monumentale del design, queste modifiche conferiscono al mini player e alle schede di navigazione uno stile più contemporaneo.

Per quanto riguarda l’implementazione le modifiche sono ancora in fase di test, ma ci sono tutti i segnali per farci credere che presto il nuovo mini player verrà distribuito più ampiamente agli utenti di Spotify.

Un paio di giorni fa Spotify ha aggiunto una funzionalità che permette di trovare subito le nuove uscite.

