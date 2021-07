Il Session Initiation Protocol (o più semplicemente SIP) è un protocollo utilizzato comunemente per effettuare chiamate vocali via Internet e pare che tra le novità che saranno introdotte con Android 12 vi sarà anche l’eliminazione del supporto a tale sistema.

Diversi anni fa i client e i provider SIP erano abbastanza popolari, in quanto consentivano di effettuare chiamate basate su Internet in tutto il mondo gratuite o a basso costo (ciò mentre ancora molti operatori telefonici non offrivano chiamate vocali illimitate sulle proprie reti) e, pertanto, per molto tempo Android ha supportato nativamente l’aggiunta di un account SIP e le chiamate SIP tramite il dialer predefinito.

Ora che i tempi e le abitudini degli utenti sono decisamente cambiati, il protocollo SIP è ormai per la maggior parte delle persone soltanto un lontano ricordo e la decisione del colosso di Mountain View di eliminare il supporto a tale tecnologia probabilmente non stupirà più di tanto.

Con Android 12 finiscono le chiamate SIP

Così come apprendiamo da XDA Developers, a partire da Android 12 pare che l’app dialer di default (che sugli smartphone della serie Pixel è Telefono Google) non offrirà più le impostazioni SIP e ciò significa che gli utenti non potranno aggiungere un account SIP o utilizzare il dialer stock per questo tipo di chiamate.

La pagina di supporto di Google per effettuare chiamate tramite Wi-Fi (la trovate qui) elenca ancora SIP tra le opzioni disponibili ma, stando alla documentazione per gli sviluppatori, la classe SipManager è stata deprecata nel livello API 31.

A seguire le impostazioni relative alle chiamate in Android 11 (a sinistra) e Android 12 (a destra):

Una volta rimosso il servizio SIP dal framework, le app che si basano sullo stack SIP nativo di Android potrebbero non funzionare più mentre quelle che sfruttano un proprio client dovrebbero continuare a funzionare su Android 12. Ma per Google, ad ogni modo, questa tecnologia è ormai giunta al capolinea.

