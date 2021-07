Mancano ancora un paio di settimane alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip 3 (in programma per mercoledì 11 agosto) ma in Rete continuano a susseguirsi senza sosta indiscrezioni e immagini che ci svelano quelle che saranno le principali caratteristiche dei due nuovi smartphone pieghevoli del produttore coreano.

E così nelle scorse ore WinFuture ha pubblicato una serie di render che ci permettono di osservare Samsung Galaxy Z Fold3 in tutta la sua bellezza, confermando quanto già è emerso sino a questo momento su tale smartphone.

Niente colpi di scena con le nuove immagini di Samsung Galaxy Z Fold3

Le nuove immagini ci mostrano il telefono nella colorazione Phantom Black, sia nella parte frontale che in quella posteriore e persino da chiuso, permettendoci così di farci un’idea di quelle che saranno le sue potenzialità nella vita di tutti i giorni grazie ai due display che potrà vantare, uno ampio pieghevole interno e uno secondario esterno di dimensioni comunque generose.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono succedute fino a questo momento, Samsung Galaxy Z Fold3 dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e vantare entrambi i display con refresh rate a 120 Hz (ciò probabilmente comporterà un notevole dispendio in termini di energia), fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria integrata.

Tra le “voci” più interessanti tra quelle emerse sino ad oggi vi sono quella secondo cui lo smartphone potrà contare su una scocca resistente all’acqua e quella relativa alla speciale versione che dovrebbe essere chiamata “S Pen Fold Edition”.

Ancora non vi sono informazioni certe sul prezzo che scelto dal colosso coreano per Samsung Galaxy Z Fold3 anche se pare non vi siano dubbi sul fatto che sarà molto elevato (si vocifera intorno ai 2.000 euro) e ciò renderà questo smartphone a dir poco “esclusivo”.