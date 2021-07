Dato che ci stiamo avvicinando a grandi passi al momento della presentazione ufficiale della nuova generazione di Google Pixel, il colosso di Mountain View si trova in una posizione particolare: i video promozionali relativi ai suoi smartphone, infatti, in questo momento non devono essere troppo specifici e non devono soffermarsi sui modelli attuali, per non rischiare di mettere in risalto device che a breve non saranno più disponibili.

E così nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale dedicato alla gamma Google Pixel che, tuttavia, va ad accendere i riflettori su una parte dell’ecosistema di prodotti del colosso di Mountain View, soffermandosi soprattutto sull’aspetto della cura del proprio benessere fisico e mentale.

Ecco il nuovo video promo degli smartphone Google Pixel

Nella descrizione di tale video (intitolato “A Healthier You with Google Pixel” e lungo poco più di un minuto) il team di Google ricorda che l’equilibrio è fondamentale quando si tratta di benessere e, proprio per tale motivo, gli smartphone dell’azienda possono contare su una serie di strumenti utili per diventare una versione migliore di sé stessi dal punto di vista finanziario, fisico, mentale e digitale (nel filmato vengono mostrate persone che cercano di trovare un equilibrio nelle loro vite, come fare esercizi fisici, andare a dormire presto, bere caffè con moderazione e non spendere troppo).

In sostanza, Google Pixel è un telefono che è stato realizzato con l’obiettivo di aiutare gli utenti a migliorarsi e ad accompagnarli nelle attività della vita di tutti i giorni.

E a confermare l’ormai vicino arrivo della nuova serie di smartphone, il logo finale è semplicemente quello “Google Pixel”, in quanto il team del colosso di Mountain View non sta cercando di pubblicizzare un modello specifico ma proprio il brand.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 5