Google sta lanciando un aggiornamento per la sua app di salute e fitness, il quale introduce una nuova scheda che consente di sfogliare in un unico posto i dati personali da tutte le app e i dispositivi connessi.

La nuova scheda di Google Fit è inserita tre le già presenti “Diario” e “Profilo” e mostra un elenco con sei categorie di dati sanitari con le relative icone, oltre a una barra di ricerca in alto. Ogni voce include grafici e schede che si possono già trovare nella scheda principale, ma sono presenti anche sezioni con suggerimenti e collegamenti alle app compatibili nel Play Store.

Google Fit ottiene una nuova scheda con tutti i dati personali

Ecco una descrizione sommaria dei dati monitorati nei sei feed:

Attività : obiettivi giornalieri, obiettivo settimanale, calorie, punti cardiaci, passi, distanza, minuti di movimento, cadenza passi, cadenza ciclismo, velocità ruote, velocità, potenza

: obiettivi giornalieri, obiettivo settimanale, calorie, punti cardiaci, passi, distanza, minuti di movimento, cadenza passi, cadenza ciclismo, velocità ruote, velocità, potenza Misure corporee : peso, grasso corporeo, altezza

: peso, grasso corporeo, altezza Elementi vitali : frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, frequenza cardiaca a riposo, pressione sanguigna, glicemia, saturazione di ossigeno, temperatura corporea

: frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, frequenza cardiaca a riposo, pressione sanguigna, glicemia, saturazione di ossigeno, temperatura corporea Nutrizione : Consumo di calorie, idratazione

: Consumo di calorie, idratazione Sonno : durata del sonno, orario per andare a dormire

: durata del sonno, orario per andare a dormire Monitoraggio del ciclo: periodo mestruale

Con questo aggiornamento Google Fit consente di inserire più tipi di dati, come la possibilità di registrare manualmente quanta acqua l’utente ha assunto e tenere traccia dei cicli mestruali. Su iOS questa nuova versione dell’app può mettere in evidenza più tipi di dati da Apple Health quando il servizio è connesso.

Google Fit sta inoltre semplificando la visualizzazione delle app connesse tramite il menu a tre punti verticali accessibile in ogni sezione che rimanda direttamente alle impostazioni dell’account Google.

Allo stesso modo la voce “Gestisci i tuoi dati di Fit” accessibile nelle impostazione del profilo è stata rinominata in “Elimina i tuoi dati” per rendere le opzioni di rimozione molto più evidenti, infine è presente anche un collegamento a “Gestisci autorizzazioni dati Fit” che in precedenza non era mostrato in questa sezione.

La nuova scheda di Google Fit è in distribuzione per i dispositivi Android da oggi con la versione 2.61.14 dell’app reperibile nel Google Play Store tramite il badge qui sotto, mentre l’aggiornamento per iOS non è ancora disponibile.

