Il programma Vulnerability Rewards Program (VRP) di Google premia i ricercatori sulla sicurezza per aver segnalato falle nei prodotti Google e si estende a più prodotti come Android, Google Chrome e Google Play.

Lo scorso anno Google ha pagato ai ricercatori di sicurezza un record di 6,7 milioni di dollari in premi e 6,5 milioni l’anno prima, mentre dal lancio del programma l’azienda ha pagato quasi 30 milioni di dollari in premi a oltre 2000 ricercatori in 84 paesi diversi.

Per incoraggiare ancora più ricercatori sulla sicurezza a partecipare al programma, il colosso di Mountain View ha ora annunciato una nuova piattaforma unificata chiamata Google Bug Hunters.

Google Bug Hunters unifica i programmi di sicurezza

La nuova piattaforma riunisce tutti i VRP dell’azienda, inclusi Google, Android, Abuse, Chrome e Google Play per fornire loro più opportunità di interazione e un po’ di sana competizione, classifiche per paese, premi e badge per determinati bug, una classifica più funzionale, un’occasione per apprendere e migliorare le proprie abilità attraverso i contenuti disponibili nella nuova Bug Hunter University, un processo di pubblicazione semplificato per inviare segnalazioni di bug e swag per occasioni speciali.

Inoltre, il post sul blog di Google mette in evidenza alcuni aspetti del VRP come l’invio di patch al software open source che dà diritto a un premio, come per i documenti di ricerca sulla sicurezza dell’open source e il software open source stesso che potrebbe beneficiare di un sussidio.

La nuova piattaforma Google Bug Hunters è accessibile su bughunters.google.com. Per ulteriori informazioni sul programma Vulnerability Rewards di Google è disponibile questa pagina.

Potrebbe interessarti: Google dà ampio spazio alle olimpiadi con atleti in 3D e altro