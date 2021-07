Duplex è più noto come servizio studiato per effettuare chiamate per il proprio conto utilizzando una voce simile a quella umana per fissare appuntamenti ma tale tecnologia viene utilizzata anche per accelerare le interazioni online e alcuni utenti Google Assistant nelle ultime ore ne stanno avendo una prova.

Ricordiamo che Duplex on the Web è stato lanciato per la prima volta alla fine del 2019 per gestire l’acquisto di biglietti per il cinema: chiamato “Google Assistant in Chrome”, consente di scegliere il film da andare a guardare, il numero di biglietti e i posti direttamente nell’interfaccia dell’assistente invece che sul sito Web del cinema.

Duplex on the Web e Google Assistant, un binomio interessante

Nel corso dei mesi Duplex ha visto crescere le proprie funzionalità, con il supporto alle prenotazioni nei ristoranti o per lo shopping, divenendo anche una soluzione sfruttata dal colosso di Mountain View per accelerare i pagamenti online.

Ebbene, come apprendiamo da 9to5Google, ora alcuni utenti riescono a vedere tale sistema in azione su alcuni siti compatibili (come Hot Topic).

Dopo aver aggiunto un prodotto al proprio carrello e aver proceduto al checkout, un pannello Google Assistant scorrerà verso l’alto dicendo che può aiutare l’utente a effettuare il checkout rapidamente, dandogli la possibilità di disabilitare completamente attraverso un tasto “Salta” oppure procedere al “Pagamento rapido”. Chi utilizza questo sistema per la prima volta deve “accettare” Google Assistant in Google Chrome e la funzionalità “Pagamento rapido in pochi tocchi”.

L’assistente mostrerà quindi le informazioni di contatto dell’utente, il metodo di pagamento e l’indirizzo di spedizione per confermare tali dettagli prima di inserirli automaticamente riga per riga sul sito del rivenditore (ciò accade in tempo reale e gli utenti sono in grado di vedere tale processo). Quindi non resta altro da fare che confermare.

Al momento questo sistema di pagamento rapido con Google Assistant sembra essere disponibile soltanto negli Stati Uniti e nel Regno Unito.