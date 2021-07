WINDTRE continua a puntare forte sulla propria promozione “Operazione Smartphone Incluso” grazie alla quale l’operatore permette ad alcuni clienti di acquistare un smartphone a rate zero grazie al pagamento una tantum di un prezzo fedeltà.

I dispositivi acquistabili appartengono a una lista stilata dall’operatore stesso che, proprio oggi, si arricchisce con l’aggiunta dell’OPPO A54 5G e alcune modifiche all’elenco di smartphone disponibili.

In particolare sono stati rimossi il Samsung Galaxy A02s e lo Xiaomi Redmi Note 10 5G ed è stato modificato il prezzo dell’OPPO A53s che passa da 69,99 euro a 79,99.

Come accennato in precedenza, la promozione non è disponibile per tutti i clienti WINDTRE ma solo a un gruppo specifico di già clienti in possesso di una SIM ricaricabile da almeno 180 giorni e un’offerta che prevede un costo mensile di un minimo di 5,99 euro.

L’iniziativa consiste nell’abbinare l’acquisto dello smartphone all’offerta esistente consentendo al cliente stesso di pagare solo il prezzo fedeltà una tantum.

Gli smartphone Android a rate zero grazie alla promo WINDTRE

Ecco la lista aggiornata di smartphone acquistabili a rate zero grazie alla promozione “Operazione Smartphone Incluso” e i relativi prezzi fedeltà:

99,99 euro una tantum; Oppo A54 5G con prezzo fedeltà pari auna tantum;

Oppo A53s con prezzo fedeltà pari a 79,99 euro una tantum;

Xiaomi Redmi 9T con prezzo fedeltà pari a 79,99 euro una tantum;

Motorola Moto G10 con prezzo fedeltà pari a 79,99 euro una tantum; con prezzo fedeltà pari auna tantum;

69,99 euro una tantum; Samsung Galaxy A21s con prezzo fedeltà pari auna tantum;

Xiaomi Redmi 9 con prezzo fedeltà pari a 59,99 euro una tantum;

ZTE Blade A51 con prezzo fedeltà pari a 29,99 euro una tantum;

TCL 20 SE con prezzo fedeltà pari a 29,99 euro una tantum.

La promozione WINDTRE è attualmente attiva e sarà disponibile fino al 20 settembre 2021, salvo proroghe o cambiamenti.

