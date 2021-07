Waze è un’applicazione di navigazione stradale basata sul crowdsourcing disponibile gratuitamente per Android e iOS. La società di proprietà di Google ha recentemente rinnovato la schermata pre-guida che offre l’anteprima dei percorsi suggeriti.

Ora questa schermata visualizza percorsi alternativi, livelli di traffico, rapporti in tempo reale e informazioni sui pedaggi, oltre alla spiegazione del motivo per cui Waze ha scelto un determinato percorso basandosi su informazioni in tempo reale.

Waze permette di fare scelte informate prima di partire

Se l’app consiglierà di evitare il percorso tipico per andare al lavoro l’utente saprà subito il perché, tuttavia avrà ancora la possibilità scegliere il solito tragitto.

La schermata di pre-guida aggiornata è già disponibile per gli utenti di tutto il mondo e rappresenta uno degli update più importanti di Waze degli ultimi tempi.

Sebbene Waze continui a essere apprezzato per la sua pianificazione automatica del percorso, questa funzionalità offre più controllo agli utenti e potrebbe aiutare le persone a capire come l’app prende le sue decisioni.

Un paio di settimane fa la società ha annunciato una nuova funzionalità che permette agli utenti italiani di trovare in pochi istanti il Pronto Soccorso più vicino grazie al sempre prezioso contributo della comunità.

L’aggiornamento della schermata pre-drive sarà distribuito a livello globale a partire da oggi e nei prossimi due mesi raggiungerà tutti gli utenti in ogni parte del mondo. L’app Waze per Android è disponibile gratuitamente sul Google Play Store e può essere installata, oppure aggiornata, attraverso il badge sottostante.

