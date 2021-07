È ufficialmente giunto al capolinea il ciclo di rilascio delle versioni Open Beta della OxygenOS 11 con base Android 11 per i tre smartphone OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T.

La comunicazione è arrivata direttamente da OnePlus e come sempre mediante dei thread sul forum ufficiale del brand.

Il produttore cinese ha ringraziato gli utenti per la collaborazione e per tutti i preziosi feedback forniti. Dal momento che l’aggiornamento ad Android 11 per la serie OnePlus 8 ha ormai raggiunto un buon livello di stabilità, non ci saranno ulteriori build Open Beta della OxygenOS 11 per i tre modelli, che comunque continueranno a ricevere le versioni stabili come da programma.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T: le novità degli aggiornamenti

Fatte queste doverose premesse, andiamo a scoprire le novità delle ultime release Open Beta della OxygenOS 11 per i top di gamma di OnePlus della precedente generazione.

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo la Open Beta 12, invece per OnePlus 8T c’è la Open Beta 7. In entrambi i casi, le novità principali sono rappresentate dalle patch di sicurezza di luglio 2021, dall’integrazione del OnePlus Store e da alcuni fix, tra cui uno legato alla scansione QR su WhatsApp. Ecco il changelog ufficiale completo degli aggiornamenti:

System Improved system stability Fixed the issue that the face unlock failed in the QR scanning on WhatsApp Upgrade Android Security Patch to 2021.07



Work-life balance Now work Wi-Fi can support added to life Wi-Fi Fixed the issue of failure to modify life and work mode



OnePlus Store An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



Come installare l’aggiornamento e istruzioni per tornare al canale stabile

Come sempre, gli aggiornamenti arrivano via OTA e possono essere cercati manualmente tramite il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Dal momento che per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T si tratta dell’ultima Open Beta della OxygenOS 11, il produttore sta mettendo a disposizione una build apposita – 11.0.7.7 per OnePlus 8/8 Pro, 11.0.8.14 per OnePlus 8T – per effettuare il rollback e tornare al canale stabile della OxygenOS.

Allo stato attuale sono presenti i link per le varianti indiana e Global ma manca quella EU (verrà aggiunta a breve), li trovate in fonte. Premesso che l’operazione di rollback cancella tutti i dati presenti sul dispositivo, pertanto è fondamentale effettuare un backup per non perderli, e che il produttore consiglia di installare la build stabile due volte per una maggiore stabilità, ecco i passaggi della procedura di installazione: