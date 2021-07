Con i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 dovrebbe fare il proprio esordio One UI 3.1.1, ossia la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, con la quale verranno introdotte alcune piccole modifiche e la risoluzione di qualche bug riscontrato nelle precedenti release mentre sarà con One UI 4, versione basata su Android 12, che arriveranno le grandi novità.

Samsung Good Lock aggiorna due popolari moduli

In attesa di quel momento, gli utenti Samsung Good Lock possono assaggiare un po’ di novità grazie agli aggiornamenti di alcuni importanti moduli, come ad esempio NavStar, che aggiunge uno switcher di attività in stile Samsung DeX (al momento pare non sia ancora disponibile).

La funzione si chiama Task Stack e, quando è abilitata, sposta i pulsanti di navigazione a destra dello schermo, posizionando un elenco scorrevole di app attualmente aperte sulla sinistra.

Potete scaricare la nuova versione di NavStar per Samsung Good Lock (ossia la 2.0.00.8) da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Galaxy Store.

Un altro modulo che nelle scorse ore si è aggiornato è Theme Park, che con la versione 1.0.08.26 si arricchisce di tante nuove icone. Questo è il changelog ufficiale:

Common Improvement of visibility of generated themes. Some UI improvements for usability.

Fold 3/Flip 3 or later Support to import the downloaded icon packs Change an app icon shape Support to create an icon pack



Quando si crea un tema basato su uno sfondo, ora c’è una nuova sezione di icone che consente di colorarle in modo che corrispondano allo sfondo o importare un pacchetto di icone dal Galaxy Store anche se, a dire dello staff di Android Police, il funzionamento nel complesso lascia un po’ a desiderare.

Da notare che tra le novità segnalate vi sono quelle che riguardano il supporto ai particolari display pieghevoli di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, la cui presentazione ufficiale è in programma per l’11 agosto.

Potete scaricare la nuova versione di Theme Park per Samsung Good Lock da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Galaxy Store.