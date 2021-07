Nelle ultime ore sono arrivati dei nuovi aggiornamenti e con loro delle piccole novità funzionali per Google Foto, Google Telefono e Android Auto, che così migliorano ulteriormente in direzione dell’utente; non c’è niente di grosso, chiariamolo subito, però delle piccole modifiche che fanno comodo.

Più feedback aptico per Google Foto

Con la versione 5.50.0.384752107, già disponibile al download dal Google Play Store, Google Foto aggiunge un feedback aptico per lo scorrimento delle foto tramite cursore laterale, utile per dare all’utente l’idea della velocità con cui sta scorrendo le immagini e i video.

Piccolo restyling per Google Telefono

L’ultimo aggiornamento, versione 67.0383690429 e scaricabile da subito dal Google Play Store, dà un cambio di look alle impostazione di Google Telefono, adesso in linea con quelle delle altre applicazioni di Google e quindi maggiormente organizzate perché divise per categorie.

Si gioca con Android Auto

Android Auto arriva alla versione 6.7, con l’aggiornamento già scaricabile dal Google Play Store, e aggiunge, seppur solo parzialmente, i mini giochi in html5 e una nuova impostazione per decidere in modo più preciso quale azione seguire quando si collega lo smartphone a un veicolo.