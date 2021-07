Secondo i dati di Kantar, in media due terzi delle persone al mondo che intendono acquistare un nuovo smartphone nei prossimi 6 mesi compreranno un modello 5G, tuttavia la concentrazione di utenti interessati alla rete di quinta generazione cambia notevolmente a seconda dei paesi.

In Cina il 91% delle persone desidera uno smartphone 5G, mentre in Giappone solo il 55% dei futuri acquirenti cercano un dispositivo che supporti la rete mobile di ultima generazione, tuttavia metà dei primi 10 smartphone venduti nel paese del sol levante offrono comunque il 5G essendo dispositivi di fascia medio alta.

Negli Stati Uniti il 74% dei futuri acquirenti è interessato alla nuova tecnologia di rete con una ripartizione abbastanza equa tra i principali operatori.

Dei primi 10 smartphone venduti in Cina, 7 offrono connettività 5G, mentre negli Stati Uniti e in Australia il numero scende a 5, infine, nei cinque maggiori mercati in Europa si arriva a soli 4.

Cresce la domanda di smartphone 5G nei negozi fisici

Nonostante la pandemia colpisca ancora il mercato, i crescenti tassi di vaccinazione hanno incoraggiato le persone a tornare nei negozi. Le vendite in negozio nel Regno Unito sono aumentate del 13% nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre, negli Stati Uniti l’aumento è stato del 7%, mentre in Germania e Spagna sono stati registrati rispettivamente tassi del 4% e de 3%. I clienti residenti in Cina, Giappone e Australia risultano meno disposti a tornare nei negozi.

Le persone che acquistavano il loro nuovo smartphone in un negozio anziché online erano leggermente più propensi a tenerlo per il maggior tempo possibile, tendendo a preferire i marchi con cui hanno familiarità e a provare alla mano la nuova tecnologia.

Sul fronte dei sistemi operativi mobili, Android ha avuto il sopravvento in Giappone, grazie alle maggiori vendite di Sharp e OPPO, e in alcune parti d’Europa, con grossi volumi di vendite di OPPO e Samsung. Le vendite di quest’ultima sono aumentate anche negli Stati Uniti e in Australia, sebbene siano ancora in ritardo rispetto agli iPhone di Apple.