Anche se Google deve ancora rilasciare Android 12 stabile, la successiva versione del suo sistema operativo è già in lavorazione. Nella giornata di ieri abbiamo appreso che Android 13 potrebbe riprendere il nome di un dolce italiano, mentre oggi sono emersi nuovi indizi relativi ai pagamenti contactless.

Android offre il supporto multiutente da diversi anni, tuttavia manca la possibilità di configurare i pagamenti NFC per i profili secondari.

Android 13 sperimenta i pagamenti NFC per i profili secondari

Dei nuovi commit su AOSP Gerrit suggeriscono che questa funzionalità potrebbe essere implementata in Android 13. Questi commit modificano l’app Impostazioni per consentire ai profili secondari creati sul dispositivo di configurare il proprio servizio di pagamento contactless.

Questa impostazione è accessibile solo per i dispositivi che eseguono Android 11 e non viene visualizzata per utenti secondari o ospiti ed è raggiungibile andando in Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > NFC > Pagamenti contactless nel profilo del proprietario.

Una volta che Google abiliterà la funzione per i profili secondari in Android 13, sarà disponibile anche per altri profili. Al momento le impostazioni per i pagamenti contactless sui profili secondari sono assenti anche in Android 12.

Se si condivide il proprio dispositivo con altri membri della famiglia e si sono creati dei profili separati, questa funzionalità consentirà a ogni membro di impostare i propri metodi di pagamento separati ed effettuare pagamenti tramite NFC.

Nel frattempo lo sviluppo di Android 12 procede a gonfie vele, al punto che Google ha già rilasciato la versione Beta 3.1.