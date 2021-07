Sono passati circa nove mesi dalla presentazione di OnePlus 8T e a quattro mesi dal lancio di OnePlus 9R, esclusivo per il mercato indiano, e OnePlus dimostra di tenere ancora in considerazione i due smartphone, che evidentemente sono ancora molto richiesti dagli acquirenti.

Piccolo ma significativo upgrade

Le specifiche ufficiali di OnePlus 8T parlano di 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X, così come OnePlus 9R. Nonostante non sia stata effettuata nessuna modifica sulle pagine ufficiali dei due dispositivi, sembra che OnePlus abbia cambiato la tipologia di memorie montate sugli smartphone, passando alle LPDDR5.

La scoperta è stata fatta da alcuni utenti che stavano cercando di “sbriccare” i propri smartphone utilizzando un tool, MSMDownloadTool, che non risulta compatibile con le RAM LDPPR5, a causa di una immagine XBL (eXtensible Boot Loader) non adatta. Nel frattempo LineageOS ha modificato le istruzioni di aggiornamento della propria ROM per risultare compatibile anche con le RAM più veloci.

Se possedete uno dei due dispositivi in questione, potete rapidamente scoprire quale tipo di RAM è stata montata. Vi basta utilizzare dal vostro computer, ovviamente con lo smartphone collegato, e digitare il comando:

adb shell getprop ro.boot.ddr_type

Se il risultato sarà 0 significa che le RAM sono di tipo DDR4 mentre se il risultato restituito darà 1 significa che avete uno smartphone con memorie di tipo LPDDR5. Ovviamente non c’è modo di scoprire il tipo di memorie utilizzate dalla confezione di vendita. Se state per acquistare un OnePlus 8T potreste dunque essere fortunati e ricevere un modello con le RAM più veloci, ma allo stesso modo potreste riceverne uno con le “vecchie” LPDDR4X, comunque performanti.

