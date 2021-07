A pochi giorni dalla presentazione di DOOGEE N40 Pro (di cui potete leggere la nostra recensione), il produttore cinese torna sul mercato con un nuovo rugged phone, destinato a fare piazza pulita nella fascia bassa del mercato, grazie a un prezzo di lancio decisamente aggressivo.

DOOGEE S35, il rugged phone economico

Si chiama DOOGEE S35, è uno smartphone pensato per resistere alle sollecitazioni più estreme, ed è caratterizzato da un prezzo di lancio che definire aggressivo è riduttivo. Caratterizzato da una scheda tecnica senza particolari pretese, può contare su una tripla fotocamera posteriore e su una importante serie di certificazioni.

Dotato di uno schermo da 5 pollici, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, DOOGEE S35 ha un look decisamente appariscente, con cornici poco ottimizzate pensate per proteggere il display. Tutti gli spigoli sono rinforzati per riparare lo smartphone dalle cadute più rovinose e le certificazioni IP67&IP69K, insieme alla MIL-STD-810G ne garantiscono la sopravvivenza anche alle condizioni estreme.

Altro punto di forza è la batteria da 4.350 mAh con ricarica a 10 watt, che permette di raggiungere un paio di giorni di autonomia senza troppi problemi, con il tempio di stand-by che supera abbondantemente la settimana. Sotto la scocca troviamo un MediaTek MT6737V, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, espandibile con microSD. Una dotazione basilare che potrà comunque soddisfare le necessità di molti utenti, soprattutto di quelli che vogliono un muletto da “maltrattare” al lavoro, durante le escursioni o lo sport.

Completa la dotazione una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel e due sensori ausiliari da 2 megapixel, mentre nella parte frontale, all’interno dell’ampia cornice, è collocato un sensore da 5 megapixel. Potete scoprire tutti i dettagli sul nuovo smartphone visitando la pagina ufficiale del produttore.

Potete acquistare DOOGEE S35 su AliExpress a 89,99 dollari, circa 76 euro al cambio attuale, ma potete ottenere ulteriori sconti utilizzando i tanti coupon che trovate sulla pagina dello store online.

