L’iniziativa ho. Un gratta e vinci per te di ho. Mobile regala una ricarica

Torniamo a parlare di ho. Mobile: in questi giorni l’operatore virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) ha lanciato una nuova iniziativa promozionale denominata “ho. Un gratta e vinci per te“, che permette di ottenere una ricarica omaggio attivando online le offerte dell’operatore.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di ho. Mobile per la nuova offerta Ciaho. e per i piani di crescita legati al mondo IoT, invece oggi guardiamo più da vicino questa nuova promozione.

“ho. Un gratta e vinci per te”: come funziona la promozione di ho. Mobile

Nell’ambito di “ho. Un gratta e vinci per te” di ho. Mobile, in alcune città vengono distribuiti dei Gratta e Vinci che permettono di ottenere una ricarica omaggio da 5 euro previa attivazione online di un’offerta dell’operatore.

La promozione ha come target i nuovi clienti ho. Mobile e al momento si sta svolgendo a Roma e Milano. Stando a quanto rilevato, le cartoline cartacee dell’iniziativa “ho. Un gratta e vinci per te” vengono inviate per posta oppure distribuite nelle stazioni delle due città.

A ben vedere, si tratta di un’iniziativa che mira a far conoscere meglio il brand. Passando alla parte pratica, la cartolina presenta tre caselle da grattare e può rivelare il messaggio “Ritenta” oppure quello “ho. Vinto una ricarica omaggio da 5 euro” con annesso codice sconto che va inserito sul sito di ho. Mobile in fase di attivazione dell’offerta scelta dal cliente.

Una volta ricevuta la SIM ho. Mobile a domicilio o tramite ritiro in edicola e attivata l’offerta – tutte quelle attualmente disponibili online sono compatibili e il codice è monouso –, verrà erogata la ricarica omaggio del valore di 5 euro.

Come sempre, il codice che dà diritto alla ricarica in regalo al termine dell’attivazione non può essere trasferito né convertito in denaro. Inoltre, la promozione in argomento non è cumulabile con altri sconti eventualmente attivi sul sito dell’operatore (ad esempio, i benefici ottenuti con la promozione ho. Tanti Amici).

A meno di proroghe, la promozione “ho. Un gratta e vinci per te” sarà attiva fino al 31 dicembre 2021.

Offerte attivabili e quelle suggerite sul gratta e vinci

Detto che la promozione è compatibile con tutte le offerte attualmente presenti sul sito dell’operatore virtuale, sul retro della cartolina di “ho. Un gratta e vinci per te” ne vengono pubblicizzate tre in particolare, sia di tipo operator attack che per nuovi numeri.

Ecco quali sono:

ho. 5,99 Summer Edition è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali e mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese . Il costo di attivazione è azzerato, mentre la SIM costa 0,99 euro.

di traffico dati fino a 30 Mbps a . Il costo di attivazione è azzerato, mentre la SIM costa 0,99 euro. ho. 8,99 è disponibile per i clienti che scelgano di attivare un nuovo numero e per coloro i quali richiedano la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom. Quest’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati fino a 30 Mbps a 8,99 euro al mese . Il costo di attivazione è pari a 9 euro, a cui vanno aggiunti 0,99 euro per la SIM.

è disponibile per i clienti che scelgano di attivare un nuovo numero e per coloro i quali richiedano la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom. Quest’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e di traffico dati fino a 30 Mbps a . Il costo di attivazione è pari a 9 euro, a cui vanno aggiunti 0,99 euro per la SIM. ho. 13,99 è disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che facciano richiesta di portabilità del numero, ma è principalmente rivolta a quelli in arrivo da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. L’offerta in argomento mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 9 euro, a cui vanno aggiunti 0,99 euro per la SIM.

Per tutte le offerte disponibili attualmente in listino, potete fare riferimento al sito ufficiale di ho. Mobile.