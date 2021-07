Uno degli strumenti più utilizzati sugli smartphone Android è indubbiamente il Data Restore Tool (in italiano lo trovate come Strumento di Ripristino Dati), che viene eseguito automaticamente al primo avvio di uno smartphone permettendo il trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.

L’applicazione di Google non è visibile tra le app installate ma da qualche giorno è presente sul Play Store, con la possibilità di aggiornarla ed eseguirla anche dopo il setup iniziale. Anche se al momento l’app non può essere scaricata sui Pixel (ma su qualsiasi altro smartphone si) ed è inclusa anche nella beta di Android 12, sembra che non sia possibile completare il trasferimento dei dati dopo il processo iniziale.

Una grossa novità in arrivo

Se in molti casi la procedura si blocca immediatamente, in altri genera un errore dopo il collegamento e non consente il trasferimento dei file. È dunque probabile che Google stia ancora lavorando allo sviluppo di nuove funzioni, che potrebbero debuttare col lancio definitivo di Android 12.

Analizzando il codice della versione aggiornata sono però emerse alcune interessanti novità, relative a una funzione molto richiesta da parte degli utenti WhatsApp. Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato che la nota app di messaggistica istantanea sta lavorando per offrire agli utenti la possibilità di trasferire le chat da iOS ad Android, un’operazione che al momento è tutt’altro che semplice da effettuare.

Anche Strumento di Ripristino Dati è pronto a offrire tale funzione, come testimoniano alcune righe di codice della nuova versione. Secondo quanto hanno scoperto i colleghi di 9To5Google sarà sufficiente scansionare un codice QR su iPhone e toccare il tasto Avvio per iniziare il trasferimento delle chat fra i due sistemi operativi, senza procedure complesse.

Ovviamente è necessario attendere che WhatsApp renda disponibile tale funzione, che sarà eseguibile anche da WhatsApp per iOS tramite il menu Impostazioni > Chat > Sposta le chat su Android. Non ci resta dunque che attendere il rilascio della funzione e la sua integrazione del tool di Google, così da rendere ancora più semplice la migrazione dei propri dati tra due smartphone, soprattutto se quello vecchio è un iPhone.