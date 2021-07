Nel corso degli ultimi mesi Google sta puntando moltissimo su Google TV, il servizio di streaming video del colosso di Mountain View, continuando a migliorarne l’esperienza utente con numerosi aggiornamenti come quello che, in queste ore, sta raggiungendo i dispositivi Android che ne hanno installato l’applicazione e che apporta alcune novità molto richieste.

Prime tra queste vi sono delle migliorie all’interfaccia utente con l’aggiunta di film e poster in 16:9, il punteggio di Rotten Tomatoes sotto ogni film o serie TV e un pulsante che permette di contrassegnare un film come “Già visto” per aiutare l’app a capire i nostri generi preferiti e affinare la selezione personalizzata di film consigliati.

Parlando di raccomandazioni e film consigliati, il secondo cambiamento va proprio ad accrescere la lista di film presenti su Google TV che Google pensa possano fare al caso nostro nonché migliorare il sistema di raccomandazione stesso.

Il terzo e ultimo cambiamento di rilievo aggiunge nuovi canali e servizi di streaming tra cui: Discovery+, Viki, Cartoon Network, PBS Kids, Boomerang, YouTube TV, Philo, e fuboTV. Una volta effettuato l’aggiornamento essi saranno selezionabili tappando sull’immagine del profilo e poi su “Gestisci servizi”.

Potrebbe interessarti anche: Google sta ottimizzando l’installazione delle app Wear OS