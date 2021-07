Anche se nessuno dei due aggiornamenti è stato confermato dall’azienda, stando ai commenti sui forum di OnePlus, OxygenOS Open Beta 12 e Open Beta 7 sembrano essere disponibili per OnePlus 8T, OnePlus 8 e 8 Pro inclusive della patch di luglio.

Gli aggiornamenti sembrano già in arrivo sui dispositivi in ​​tutto il mondo e il registro delle modifiche per OnePlus 8 e 8T è praticamente identico, tuttavia le modifiche più importanti riguardano la patch di sicurezza di luglio 2021 e le correzioni per Face Unlock quando si utilizza la scansione del codice QR di WhatsApp.

OnePlus 8 e 8T stanno ricevendo OxygenOS Open Beta 12 e Beta 7

Gli aggiornamenti di OxygenOS Open Beta 12 e Open Beta 7 introducono anche alcune modifiche all’app Work-Life Balance, consentendo di condividere reti Wi-Fi tra profili specifici sul dispositivo.

Come abbiamo accennato, gli ultimi aggiornamenti di OxygenOS Open Beta 12 e Open Beta 7 devono ancora essere ufficialmente confermati da OnePlus, ma lo screenshot qui sotto dimostra che alcuni dispositivi registrati hanno già ricevuto l’aggiornamento OTA che occupa a circa 140 MB.

Qualche giorno fa OnePlus ha già rilasciato il primo aggiornamento per OnePlus Nord 2 5G che migliora il sistema, il comparto fotografico e le prestazioni di rete.