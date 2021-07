Google Keep è indiscutibilmente una delle app più utili e, proprio per questo, più amate che Google abbia mai realizzato.

Tra le caratteristiche più apprezzate dell’applicazione vi è sicuramente l’interfaccia semplice ed efficace che, grazie a un aggiornamento, si sta per arricchire di alcuni sfondi per personalizzare e rendere più vivaci le proprie note.

Da adesso, infatti, oltre agli sfondi monocolore sarà possibile personalizzare le note con alcune immagini di background realizzate appositamente per Google Keep.

Ecco i nuovi sfondi delle note di Google Keep

Nelle intenzioni di Google i nuovi sfondi non avranno solo una funzione estetica ma permetteranno anche di caratterizzare meglio le proprie note, permettendo, ad esempio, di differenziare una nota dedicata alla lista della spesa da una destinata alla pianificazione delle vacanze.

Come spesso accade con le app di Google l’aggiornamento non è disponibile neanche scaricando l’ultimissima versione ma sembrerebbe piuttosto legato a un’attivazione lato server.

Dunque, non resta che attendere i nuovi sfondi delle note e mantenere aggiornata l’app di Google Keep, qualora voleste farlo sarà sufficiente cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla pagina dedicata sul Google Play Store.

Potrebbe interessarti anche: Fate attenzione su WhatsApp a non incorrere nella truffa del Green Pass