Appunti e suggerimenti durante la digitazione sono tra le migliori caratteristiche della tastiera Gboard, ma Google ha ulteriormente migliorato questo apprezzato strumento portando i suggerimenti a un livello successivo.

Gboard ora rileva automaticamente le informazioni più importanti presenti all’interno di un testo copiato negli appunti e le mette a disposizione come suggerimenti.

I suggerimenti di Gboard rilevano automaticamente collegamenti, date, orari e numeri

Normalmente, se di desidera inviare più che altro un indirizzo, un numero di telefono o un collegamento contenuto in un messaggio piuttosto lungo è necessario incollare tutto e cancellare le sezioni che non sono importanti.

Ora Gboard offre il testo completo copiato, ma estrae anche le informazioni più rilevanti, come orari, date e numeri, e le suggerisce come pulsanti separati pronti per essere inseriti con un tocco.

Se l’ora contenuta nel messaggio copiato è formattata correttamente come xx:xx verrà riconosciuta come tale, ma se nel messaggio è scritto qualcosa come “ci vediamo alle 11” verrà suggerito comunque il numero “11”.

Per vedere questi nuovi suggerimenti è necessario abilitare la funzionalità andando in Impostazioni > Appunti > Mostra testo e immagini copiati di recente nella barra dei suggerimenti, tuttavia non sappiamo se questa novità sia ampiamente diffusa o meno.

In ogni caso la funzionalità rinnovata è stata individuata su dispositivi con Android 11 e Android 12 che eseguono l’ultima versione beta 10.8.06 di Gboard che potete scaricare qui.

Potrebbe interessarti: tutte le novità di Android 12 Beta 3 in video