Chiamare i numeri di emergenza dovrebbe essere il più semplice possibile ma in molti Paesi è necessario ricordare ricordare diversi numeri e la maggior parte delle persone finisce per avere non poche difficoltà nel momento del bisogno.

Il team di sviluppatori di Google ha deciso di venire incontro agli utenti in queste situazioni e rendere con Android 12 molto più semplice il raggiungimento del servizio di emergenza di cui hanno effettivamente bisogno.

Con Android 12 Beta 3 migliora il sistema di chiamate di emergenza

Una nuova schermata della chiamata di emergenza sta andando a sostituire il semplice tastierino telefonico con il collegamento ai numeri di emergenza con un’interfaccia a cursori. In alto è sempre presente il collegamento che consente di accedere alle proprie informazioni personali di emergenza mentre al di sotto si trovano i collegamenti basati sulla propria posizione (ad esempio, in Francia ci sono quelli per l’ambulanza, la polizia, i vigili del fuoco e il 112, ossia quello generale) e per chiamare uno di questi numeri è sufficiente trascinare il cursore da sinistra a destra dello schermo.

Chi desidera comporre un altro numero, ha comunque la possibilità di farlo aprendo il normale tastierino telefonico.

A seguire a sinistra l’interfaccia con Android 11 e al centro e a destra quella con Android 12:

Così come apprendiamo dallo staff di Android Police, al momento non è chiaro quando questa nuova interfaccia sia stata introdotta ma pare essere una funzionalità esclusiva dei dispositivi basati su Android 12 Beta 3.

Non è da escludere che possa essere stata introdotta dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento lato server ma pare che fino a un paio di settimane fa l’interfaccia fosse ancora quella vecchia. Probabilmente nelle prossime settimane sarà disponibile per un numero sempre più grande di utenti.

