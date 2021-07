Il team di Very Mobile ha dato il via ad una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni ex clienti e volta ad incentivarli a tornare a questo operatore attivando la vantaggiosa offerta Very 5,99.

Ricordiamo che si tratta di un piano che prevede un canone mensile di 5,99 euro e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati con copertura 4G (che per i primi due mesi, grazie ad un’altra promozione, si raddoppiano a 100 giga). I minuti e gli SMS inclusi possono essere sfruttati anche in roaming in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito e ciò vale anche per il traffico dati mensile (nei limiti di 3,30 giga).

Come attivare la nuova offerta di Very Mobile

Una volta ricevuto il messaggio, gli ex clienti selezionati dall’operatore per aderire all’iniziativa devono recarsi presso uno dei suoi store oppure cliccare sul link incluso nell’SMS, che li porterà sulla pagina dedicata all’offerta (ove sarà necessario inserire il proprio numero di telefono).

Questo è il messaggio inviato da Very Mobile:

Passa a Very entro il 28/7: per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 100! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/gigadouble o nei negozi Very

Non è possibile escludere l’ipotesi che quella del 28 luglio 2021 sia una scadenza ad personam e, pertanto, altri ex clienti potrebbero ricevere il medesimo SMS con differenti date entro cui approfittare dell’offerta.

Per quanto riguarda il costo di attivazione e quello per l’acquisto della nuova SIM, chi decide di sfruttare il canale online non dovrà spendere alcuna cifra mentre nel caso in cui si preferisse sottoscrivere l’offerta in un negozio sarà necessario pagare 5 euro.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche