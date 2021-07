Ritorna, come ogni ultima domenica del mese, l’appuntamento con #NewSmartphone, la nostra rubrica che anticipa le novità in arrivo nelle prossime settimane. Nonostante i mesi estivi siano solitamente parchi di novità, il mese di agosto è pronto a sorprenderci con numerosi annunci, alcuni dei quali confermati dagli stessi produttori.

Agosto segnerà dunque il ritorno in grande stile di HONOR, da poco svincolata da Huawei, che a sua volta potrebbe finalmente mostrarci la serie P50, con alcune sorprese decisamente inattese. Sarà anche il mese di Samsung, che mostrerà i nuovi pieghevoli, che hanno cannibalizzato la scorsa puntata di #NewSmartphone.

Spazio anche a Google, che si appresta a lanciare il nuovo Pixel 5a 5G e che nel frattempo lavora ai Pixel 6, che con ogni probabilità saranno lanciati nel mese di ottobre, secondo una consuetudine ormai consolidata.

È l’ora di Huawei P50?

È possibile, anche se manca ancora una conferma ufficiale, che Huawei tenga un evento la prossima settimana, nel quale dovrebbe finalmente presentare l’atteso trio di flagship che andrà a comporre la serie Huawei P50. Oltre al modello “base” vedremo anche quest’anno la variante Pro e quella Pro+, anche se quest’ultima versione potrebbe essere lanciata più avanti per non oscurare gli altri due modelli.

Seguendo quanto avvenuto con i modelli precedenti, anche la nuova serie punterà moltissimo sul comparto fotografico, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della produzione Huawei, anche se al momento non è confermata la collaborazione con Leica che ha portato a risultati straordinari in passato.

Tutti e tre i modelli avranno una ultra grandangolare e uno zoom, che nel caso del modello Pro+ potrebbe spingersi fino a 200x, con una soluzione evoluta anche per la grandangolare. L’indiscrezione più strana in ogni caso resta quella relativa alla possibilità che Huawei utilizzi lo Snapdragon 888 per i propri smartphone, vista la scarsità di scorte di processori Kirin.

Nonostante il ban imposto nel 2019 da Trump, le due compagnie avrebbero trovato un escamotage, con Huawei costretta a ripiegare sulla variante SM8450 priva del modem 5G, vero oggetto del contendere di tutta la vicenda. In occasione dell’evento, inoltre, dovrebbero essere presentati altri prodotti, tra cui uno speaker, ma ne sapremo di più molto presto.

HONOR ritorna con la serie Magic3

Se il ritorno sul mercato di HONOR è stato segnato dal lancio della serie HONOR 50, dedicata al momento al solo mercato cinese, il ritorno sulle scene internazionali sarà segnato dal lancio della serie HONOR Magic3, nel corso di un evento in programma per il 12 agosto. Stavolta dovrebbero essere “solo” due i modelli annunciati: HONOR Magic3 e HONOR Magic3 Pro, anche se non è completamente da escludere l’esistenza di una variante Pro+ più evoluta.

Quello che è certo è la presenza di due particolari colorazioni, ispirate ad alba e tramonto, e dei nuovissimi Snapdragon 888 Plus, come ha confermato di recente il presidente di Qualcomm Cristiano Amos. Tutte le varianti dovrebbero utilizzare una quadrupla fotocamera posteriore, con diverse configurazioni che comunque dovrebbero includere grandangolari e zoom ottici.

Per tutti Android 11 con l’interfaccia personalizzata Magic UI 5.0, ricarica rapida fino a 100 W cablata e 50 W in modalità wireless. L’appuntamento è dunque fissato per il 12 agosto, ma non mancate di seguirci, visto che con ogni probabilità prima di tale data emergeranno nuovi dettagli in merito.

Samsung Unpacked, ecco le novità

Nelle ultime settimane vi abbiamo riportato una grande quantità di informazioni relative all’evento in programma il prossimo 11 agosto, nel quale Samsung presenterà due nuovi pieghevoli insieme a Samsung Galaxy S21 FE, che almeno per quest’anno prenderà il posto della serie Galaxy Note, che potrebbe comunque tornare nel 2022.

Potete comunque riguardarvi lo scorso episodio di #NewSmartphone per un riassunto di tutto quello che vedremo nel corso del nuovo Galaxy Unpacked, incluse le cuffie TWS Samsung Galaxy Buds 2, che dovrebbero avere un prezzo particolarmente competitivo.

Google Pixel 5a 5G, una mezza delusione?

Agosto potrebbe vedere anche l’arrivo del nuovo smartphone economico targato Google, quel Pixel 5a 5G di cui si vocifera da diversi mesi. Recenti indiscrezioni parlano del possibile utilizzo di uno Snapdragon 750G, con prestazioni molto simili a quelle dello Snapdragon 765G impiegato su Pixel 4a 5G.

Una mezza delusione per i fan di Big G, che si aspettavano qualcosa di più evoluto. A quanto pare dovranno accontentarsi delle memorie UFS 3.1, che finalmente dovrebbero sostituire le UFS 2.1, ma per il resto non dovremmo vedere particolari novità. Una batteria da 3.840 mAh, leggermente inferiore allo scorso anno, schermo e fotocamere ereditate dal Pixel 4a 5G e poco altro sui cui fantasticare.

Resta inoltre da capire se lo smartphone sarà ancora una volta riservato solo ad alcuni mercati, vista anche la cronica carenza di chip, o se Google vorrà commercializzare il medio gamma anche in altri Paesi.

Suscita maggiore interesse invece a coppia d’assi composta da Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro (che però potrebbe chiamarsi Pixel 6 XL), con fotocamera all’interno di un foro al centro della parte alta dello schermo e la possibile presenza di uno zoom ottico 5x sulla variante Pro.

Recenti immagini dal vivo confermano il particolare design della fotocamera posteriore, inserita in un blocco sporgente che occupa tutta la larghezza dello smartphone, con un sensore ultra grandangolare e uno zoom periscopico ad affiancare il sensore principale. Dovrebbero cresce decisamente, almeno nei confronti di Pixel 5, le dimensioni dello schermo, 6,4 pollici per Pixel 6 e 6,71 pollici per la versione Pro.

Se per Pixel 5a 5G il lancio sembra ormai dietro l’angolo, per i Pixel di sesta generazione è quasi certo che dovremo attendere il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato al lancio dei principali prodotti Google. Per questo mese è tutto, ci rivediamo a fine agosto con un nuovo episodio di #NewSmartphone.