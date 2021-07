Il team di sviluppatori di OnePlus ha dato il via al rilascio di OxygenOS 12 Open Beta per gli smartphone della serie OnePlus 8, introducendo alcune interessanti novità.

Le novità di OxygenOS 12 Open Beta per OnePlus 8

Come apprendiamo da XDA Developers, oltre ai miglioramenti dell’interfaccia utente, l’update in questione porta con sé le patch di sicurezza Android di luglio 2021. Questo è il changelog ufficiale:

Sistema

miglioramento della stabilità del sistema

risoluzione del problema che impediva lo sblocco con il volto nella scansione QR su WhatsApp

aggiornamento della sicurezza Android con le patch di luglio 2021

Equilibrio tra lavoro e vita privata

ora il wifi della modalità lavoro può supportare l’aggiunta al wifi della modalità vita privata

risoluzione del problema della mancata modifica della modalità di vita privata e di lavoro

OnePlus Store

un modo intuitivo e conveniente per gestire il proprio account OnePlus, ottenere supporto di facile accesso, scoprire entusiasmanti vantaggi riservati ai membri e acquistare prodotti OnePlus

Con riferimento a OnePlus Store, il team del produttore cinese ci tiene a mettere in evidenza che può essere disinstallato dagli utenti non interessati alle funzionalità che offre loro.

Probabilmente la novità più importante è quella che riguarda l’aggiornamento delle patch di sicurezza Android, ossia un argomento particolarmente caro agli utenti.

La serie OnePlus 8 dovrebbe ricevere tre aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, come recentemente annunciato dal produttore cinese e ciò grazie alla recente fusione dell’azienda con OPPO. Considerato che la serie OnePlus 8 è stata lanciata con Android 10, ciò significa che riceverà aggiornamenti fino ad Android 13 e, quindi, riceverà anche Android 12 nel momento in cui verrà rilasciato.

Come aggiornare gli smartphone

Come per ogni aggiornamento rilasciato da OnePlus, al momento l’update è in fase di rilascio a scaglioni e può essere scaricato e installato via OTA. I più impazienti possono provare ad effettuare una ricerca manuale (andando nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione dedicata agli update).

Leggi anche: la recensione di OnePlus 8 Pro