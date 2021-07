Torniamo a occuparci della serie Huawei P50 e in particolare di Huawei P50 Pro+, ossia il modello più interessante della prossima generazione degli smartphone di punta del colosso cinese.

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per il 29 luglio, in Rete si sono susseguite senza sosta tante indiscrezioni sulle probabili caratteristiche dei nuovi smartphone di Huawei, incluse quelle che dovrebbero rappresentare i principali punti di forza dei tre device.

A stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori è soprattutto il comparto fotografico, che il CEO di Huawei Richard Yu non ha esitato ad esaltare, sostenendo che la serie Huawei P50 reinventerà nuovamente la fotografia su smartphone, parlando addirittura di “una nuova era di imaging mobile“.

Del resto, considerate le varie innovazioni introdotte da Huawei negli ultimi anni in questo campo, non c’è da stupirsi più di tanto se le attese sul comparto fotografico della serie Huawei P50 siano piuttosto elevate.

Le probabili caratteristiche delle fotocamere della serie Huawei P50

Così come apprendiamo da Phone Arena, queste dovrebbero essere le configurazioni dei tre modelli:

Huawei P50

sensore primario Sony IMX 707 da 50 megapixel (4in1 bixel binning) con apertura f/1.7

sensore con zoom ottico 3x

sensore ultra grandangolare

Huawei P50 Pro

sensore primario Sony IMX800 1/1.18 sensor

sensore ultra grandangolare

sensore con zoom

Huawei P50 Pro+

sensore primario Sony IMX800 1/1.18

sensore ultra grandangolare

sensore con zoom

Senza dubbio il sensore con zoom rappresenta quello che potrebbe garantire il livello più elevato di innovazione, tanto che qualcuno ipotizza che con Huawei P50 Pro+ il produttore potrebbe introdurre una soluzione capace di garantire di arrivare fino a 20x di zoom ottico (200x in digitale) oppure zoom continuo 10x.

Appuntamento a giovedì 29 luglio per scoprire a cosa ha pensato il team di Huawei per lasciarci a bocca aperta.

