Il team di Huawei si prepara a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di luglio, che sarà presto messo a disposizione dei tanti smartphone del produttore cinese che sono basati su EMUI.

Probabilmente questo update è arrivato con un po’ di ritardo ma non c’è da stupirsi più di tanto, in quanto al momento l’obiettivo principale di Huawei è il lancio di HarmonyOS 2.0 in Cina (stando ai programmi dell’azienda, ci sono 360 milioni di dispositivi da aggiornare entro la fine del 2021).

Ma Huawei non ha dimenticato i dispositivi che sono ancora basati sull’interfaccia personalizzata EMUI e, pertanto, non ha intenzione di trascurare un aspetto importante come quello della loro sicurezza.

Le novità dell’aggiornamento di sicurezza di luglio di Huawei

Così come apprendiamo dal bollettino pubblicato da Huawei (lo trovate seguendo questo link), con le patch di sicurezza di luglio il team di sviluppatori del produttore cinese ha risolto 21 vulnerabilità di livello elevato e 28 di livello medio.

Questi i dati pubblicati:

Critical: none

High: CVE-2021-0599, CVE-2020-0417, CVE-2021-0585, CVE-2021-0586, CVE-2021-0587, CVE-2021-0588, CVE-2021-0589, CVE-2021-0590, CVE-2021-0594, CVE-2021-0596, CVE-2021-0597, CVE-2021-0486, CVE-2021-0600, CVE-2021-0601, CVE-2021-0602, CVE-2021-0604, CVE-2021-0441, CVE-2021-0478, CVE-2021-0512, CVE-2020-11267, CVE-2020-14305

Medium: CVE-2021-0534, CVE-2021-0535, CVE-2021-0537, CVE-2021-0538, CVE-2021-0539, CVE-2021-0541, CVE-2021-0542, CVE-2021-0544, CVE-2021-0545, CVE-2021-0546, CVE-2021-0547, CVE-2021-0548, CVE-2021-0549, CVE-2021-0553, CVE-2021-0555, CVE-2021-0556, CVE-2021-0557, CVE-2021-0558, CVE-2021-0559, CVE-2021-0561, CVE-2021-0562, CVE-2021-0564, CVE-2021-0567, CVE-2021-0569, CVE-2021-0570, CVE-2021-0572, CVE-2021-0606, CVE-2021-0605

Low: none

Already included in previous updates: CVE-2020-0267, CVE-2020-0478, CVE-2021-0489, CVE-2021-0490, CVE-2021-0491, CVE-2021-0492, CVE-2021-0493, CVE-2021-0494, CVE-2021-0495, CVE-2021-0496, CVE-2021-0497, CVE-2021-0498, CVE-2021-0571, CVE-2020-1971, CVE-2021-0563, CVE-2021-0513, CVE-2021-0368, CVE-2021-0536, CVE-2021-0529, CVE-2021-0530, CVE-2021-0526, CVE-2021-0532, CVE-2021-0533, CVE-2021-0525, CVE-2021-0527, CVE-2021-0528, CVE-2021-0531

A questo ai possessori di uno smartphone Huawei non resta altro da fare che attendere che il produttore cinese dia effettivamente il via al rilascio dell’update con le patch di sicurezza di luglio.

Non appena l’aggiornamento sarà disponibile, potrà essere scaricato e installato via OTA (gli utenti più impazienti possono anche effettuare un controllo manuale andando nel menu delle Impostazioni e quindi nella sezione dedicata agli update).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Huawei del mese