YouTube è uno dei pilastri dei servizi offerti da Google, una piattaforma che chiunque conosce e fruisce e di cui, volente o nolente, ha installato l’applicazione sul proprio dispositivo.

È proprio notizia di queste ore che l’applicazione per Android ha raggiunto e superato il traguardo record di 10 miliardi di download sul Google Play Store, diventando così solo la seconda applicazione sullo store di Google a superare questa cifra da primato.

Tra le motivazioni principali di questo exploit vi è sicuramente la diffusione mondiale nell’ultimo decennio dello streaming video a qualsiasi latitudine grazie alla costante crescita delle infrastrutture che hanno aumentato esponenzialmente le velocità di navigazione e streaming.

Nonostante sia la seconda app a raggiungere questo primato, YouTube è, di fatto, la prima vera applicazione destinata all’utente a raggiungere questo traguardo.

L’altra app è quella dei Google Play Services, che ha raggiunto tale traguardo nello scorso anno, il cui download è però inevitabile poiché viene richiesta dal sistema operativo stesso e dai servizi Google affinché tutto possa funzionare al meglio. YouTube, d’altro canto, è a tutti gli effetti l’applicazione di una piattaforma di streaming video.

Per sottolineare l’eccezionalità del raggiungimento di questo traguardo è necessario evidenziare come attualmente vi siano 3 miliardi di dispositivi Android attivi nel mondo, molti dei quali in Cina senza Google Play Services.

Alla luce di questi dati, 10 miliardi di download sono davvero un traguardo straordinario che pone l’accento su quanto la piattaforma di streaming video di Google si sia evoluta nel tempo e sia diventata parte integrante della nostra società, creando, di fatto, nuove professioni e nuovi modi di fare informazione e intrattenimento.

