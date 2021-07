In queste ore OnePlus annuncia il rilascio della versione 11.0.9.9 della OxygenOS per OnePlus 8T.

Novità aggiornamento OxygenOS 11.0.9.9 per OnePlus 8T

Si tratta di un aggiornamento “minore” che include poche ma interessanti novità software. Ecco il changelog completo di OxygenOS 11.0.9.9 per OnePlus 8T:

Sistema migliorata la stabilità generale del sistema e correzione di alcuni bug noti

Fotocamera corretto il bug che provocava il flash del display durante gli scatti con la modalità Notte attiva

OnePlus Store un sistema intuito per gestire il proprio account OnePlus, ricevere supporto, scoprire offerte esclusive e acquistare prodotti OnePlus.



Ci teniamo a precisare che, come sottolinea anche la compagnia, OnePlus Store viene sì installato di default con il nuovo aggiornamento della OxygenOS, ma può essere liberamente rimosso in qualsiasi momento nel caso in cui non fosse gradito.

Non viene fatta alcuna menzione per quanto riguarda le patch di sicurezza di luglio, a questo punto rimandate a data da destinarsi.

Come aggiornare OnePlus 8T

Come accade sempre per ogni aggiornamento software per dispositivi OnePlus, la versione 11.0.9.9 di OxygenOS è attualmente in fase di rilascio incrementale. La nuova build è inizialmente disponibile per un numero ristretto di utenti a partire da oggi e sarà distribuita a tutti i dispositivi supportati solo nel corso dei prossimi giorni. Se possedete OnePlus 8T potete controllare la disponibile dell’aggiornamento dall’apposito pannello degli aggiornamenti software.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 8T