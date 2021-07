Nei giorni scorsi Iliad aveva già annunciato di aver superato i 3000 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Nella giornata di oggi l’operatore ha aperto il suo ventunesimo negozio fisico nella città di Modena, inaugurando il secondo punto vendita in Emilia Romagna.

Iliad inaugura il primo Store nella città di Modena

Il nuovo Iliad Store si trova nel Centro Commerciale Grandemilia di Modena, ubicato in Via Emilia Ovest 1480, all’interno del quale l’operatore era già presente con un Iliad Corner e un Iliad Express, presso i quali era già possibile attivare le offerte Iliad in autonomia. Si tratta del primo Iliad Store per la città di Modena e del secondo a livello regionale.

Per celebrare l’apertura del nuovo punto vendita sono stati distribuiti alcuni gadget estivi personalizzati Iliad, tra cui racchettoni, portacellulare impermeabili e palloni da spiaggia.

Gli Iliad Store attualmente attivi in Italia sono dunque così distribuiti:

5 a Milano in Viale Francesco Restelli 1/A (Sede Legale Iliad), Via Torino 55, Corso Buenos Aires, Centro Commerciale Carosello e Centro Commerciale Fiordaliso (Rozzano);

presso il Centro Commerciale Porte di Mestre; 2 a Torino presso il Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco ed in Piazza Castello;

presso il Centro Commerciale Fiumara Shopping & Fun; 4 a Roma in Via Cola di Rienzo 238, presso il Centro Commerciale Roma Est, la Galleria Commerciale Porta di Roma e al Centro Commerciale Euroma2;

in Via Toledo 103/104; 1 a Catania presso la Galleria Commerciale Porte di Catania;

, in Piazza Umberto I al numero civico 4 e presso il Parco Commerciale Casamassima, in Via Noicattaro 2 ( ); 1 a Bologna , in Via Indipendenza civico 23 C/D;

, presso il Centro Commerciale I Gigli; 1 a Palermo , in Piazza Giuseppe Verdi al numero civico 60/61;

A breve l’operatore inaugurerà il ventiduesimo negozio Iliad Store a Quartucciu (Cagliari), visto che nei mesi scorsi l’azienda ha avviato la ricerca di personale.