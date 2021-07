Il prossimo 29 luglio Huawei terrà un evento per svelare finalmente l’attesa famiglia Huawei P50 che, come sappiamo, sarà commercializzato in tutti i mercati.

Sono queste le specifiche complete?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione, in queste ore un leaker ha pubblicato quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche tecniche di Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+, che riportiamo qui sotto.

Huawei P50

Display flat da 6,3 pollici con fotocamera punch hole centrale e frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

batteria da 4200 mAh;

ricarica rapida su cavo da 66 W;

processore Kirin 9000e 5G e Qualcomm Snapdragon 888 4G;

fotocamera con zoom telescopico 3x;

dimensioni: 156 x 74 x 8.3 mm;

peso: 186 grammi.

Huawei P50 Pro

Display curvo da 6,7 pollici con fotocamera punch hole centrale, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione da 2696 x 1224 pixel;

batteria da 4300 mAh;

ricarica rapida su cavo da 66 W e 50 W in wireless;

processore Kirin 9000e 5G e Qualcomm Snapdragon 888 4G;

fotocamera con zoom telescopico 5x;

dimensioni: 159 x 73 x 8.6 mm.

Huawei P50 Pro+

Display curvo da 6,7 pollici con fotocamera punch hole centrale, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione da 2696 x 1224 pixel;

batteria da 4300 mAh;

ricarica rapida su cavo da 100 W e 50 W in wireless;

processore Kirin 9000e 5G;

fotocamera con innovativo zoom telescopico continuo 10x.

Queste, in sostanza, le presunte specifiche dell’attesa famiglia di smartphone di fascia alta di Huawei. Appuntamento al prossimo 29 luglio quando avremo modo di scoprire dal vivo tutte le innovazioni e le caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso cinese.

