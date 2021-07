ho. Mobile, brand secondario di Vodafone, può ritenersi più che soddisfatto del numero di utenti che hanno scelto di attivare un contratto. Secondo le stime relative alla base di utenti aggiornata al 30 giugno 2021, scopriamo che sono 2.6 milioni gli utenti di ho. Mobile pari a un incremento di 115.000 unità rispetto al trimestre passato.

2.6 milioni di utenti a fine giugno

Forte di questa importante crescita, l’operatore telefonico virtuale (MVNO) presente il nuovo piano ideale per gli utenti muniti di dispositivi IoT (Internet of Things): Internet ho. Things. È questo il nome scelto per il nuovo piano tariffario e rappresenta l’offerta ideale per un gran numero di dispositivi come antifurti, termostati intelligenti, tracker GPS, caldaie, condizionatori, elettrodomestici e contatori intelligenti.

La SIM, disponibile in tutti i formati possibili (standard, micro e nano), permette agli utenti di utilizzare 500 MB di dati, 500 SMS e 50 minuti di chiamate a 2,99 euro al mese. L’offerta per i dispositivi smart per la casa non ha costi di spedizione ma è necessario sostenere il costo di 9 euro per l’attivazione, 0,99 euro per la SIM e 3 euro per la prima ricarica.

Una volta terminati gli SMS, i minuti e il traffico dati previsti da Internet ho. Things, è possibile riattivarli con una ricarica tramite l’applicazione mobile oppure sostenere i costi del piano base pari a 19 cent/minuto per le chiamate e 29 cent/SMS.

Parlando brevemente dei risultati di Vodafone durante l’ultimo trimestre, l’operatore rosso registra 1.076 milioni di euro di ricavi, merito di vari elementi come la stabilizzazione della base di utenti, i ricavi sul roaming e altro. Crescono, inoltre, i clienti in banda larga (+1.5% rispetto allo stesso trimestre del 2020) mentre la compagnia continua a investire sulla copertura delle città italiane in 5G e con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Se possedete un dispositivo IoT in casa e siete interessati all’offerta ho. Mobile, potete acquistare la SIM cliccando il link sottostante:

Scopri Internet ho. Things

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche