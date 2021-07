Corning nelle scorse ore ha ampliato la propria offerta annunciando Corning Gorilla Glass with DX e Corning Gorilla Glass with DX+, soluzioni che dovrebbero garantire agli smartphone che le adotteranno un livello di protezione sempre più elevato.

Così come viene spiegato dal produttore, l’utilizzo di questa tecnologia per le fotocamere dei dispositivi mobile consente l’acquisizione di immagini di livello professionale attraverso una combinazione unica di prestazioni ottiche avanzate, resistenza superiore ai graffi e durata.

Corning ci tiene a sottolineare che negli ultimi dieci anni l’utilizzo delle fotocamere degli smartphone è andato via via crescendo ad un ritmo impressionante, tanto che oggi il comparto imaging rappresenta uno degli aspetti che la maggior parte di persone valuta prima di acquistare un telefono.

Corning ricorda che è fondamentale massimizzare la quantità di luce ambientale catturata e ridurre al minimo tutti i riflessi all’interno dei sistemi di fotocamere per riuscire a garantire una qualità di immagine di livello professionale in tutte le condizioni di illuminazione.

Anche Samsung ha scelto di utilizzare Gorilla Glass DX

La tecnologia Corning Gorila Glass DX è stata sviluppata con l’obiettivo di renderla la soluzione ideale per i copriobiettivi delle fotocamere, in quanto consente di catturare il 98% della luce per l’obiettivo, aumentando così la capacità del sensore di creare immagini e video di alta qualità.

Corning è certa che questa nuova tecnologia sia quella che è capace di garantire la migliore combinazione del settore di prestazioni ottiche e protezione per l’esperienza del consumatore finale.

Nell’annunciare Gorila Glass DX, il team di Corning ci ha tenuto a rendere noto che Samsung sarà il primo cliente dell’azienda ad adottare questa tecnologia per proteggere gli obiettivi delle fotocamere dei suoi smartphone.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere di scoprire quali saranno i primi device di Samsung a vantare Gorilla Glass DX e l’evento di lancio dell’11 agosto potrebbe essere l’occasione giusta per saperne di più.