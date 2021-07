Lo sviluppo di Android 12 procede a ritmi serrati e meno di dieci giorni fa abbiamo accolto la terza beta rilasciata da Google, tuttavia non pochi utenti si stanno lamentando per la rimozione di alcune opzioni di personalizzazione molto gradite.

Android 12 beta 3: manca qualcosa e gli utenti lo notano

Insieme con il lancio della serie Pixel 4, Google aveva introdotto l’applicazione “Pixel Themes”, visualizzata dagli utenti finali come “Stili e sfondi”. Grazie a quest’ultima, era possibile modificare il font, la forma delle icone e l’accent color del tema impostato sul dispositivo.

Molto apprezzata dagli utenti, l’applicazione era poi arrivata anche sugli altri Pixel con base Android 10 ed era stata implementata anche da OEM come ASUS e Motorola.

Adesso, tuttavia, Google ha deciso di sbarazzarsene e non pochi utenti si stanno lamentando della scelta. Com’è noto, l’aggiornamento ad Android 12 segna il passaggio del robottino al nuovo Material You, il cui sistema di temi si basa su un approccio molto più dinamico.

Se per un verso, il nuovo sistema è molto più personalizzabile – sulla beta 3, in “Sfondo e stile”, abbiamo visto le nuove “icone a tema”, che però sono ancora da perfezionare –, per l’altro è sparito il tab “Stile” e con esso le opzioni di personalizzazione del font, della forma delle icone e dell’accent color presenti dai tempi di Android 10.

In un commento sul Google Issue Tracker, un Googler ha confermato che la rimozione è permanente: Big G ha rimpiazzato il vecchio approccio con il nuovo sistema dinamico dei temi, che reputa più moderno e intelligente e spera che gli utenti ne apprezzeranno la semplicità di utilizzo.

Per quanto il nuovo percorso intrapreso da Google con Android 12 favorisca la personalizzazione e sia molto interessante, alcuni utenti si stanno comprensibilmente domandando che senso abbia rimuovere delle opzioni perfettamente funzionanti e per giunta apprezzate da chi il sistema operativo deve utilizzarlo.

E voi che cosa ne pensate? Quale sistema preferite? Ditecelo nei commenti.